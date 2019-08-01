"الأطباء الدوليين" التركية تعالج أسنان 140 نازحا باعزاز السورية

إسطنبول/علي طوجان/الخليج 365
عالجت جمعية "الأطباء الدوليين" (مركزها بإسطنبول)، خلال يوليو/تموز الماضي، أسنان 140 نازحا في منطقة اعزاز، شمالي سوريا.
وذكر بيان صادر عن الجمعية التي تأسست عام 2011، أن فريقها المؤلف من 3 أطباء وصيدلي أجروا فحصا لصحة الفم والأسنان، في مخيمات للنازحين بمنطقة اعزاز، خلال يوليو الماضي.
وأوضح البيان أن الفريق أجرى عمليات معالجة لأسنان 140 من النازحين، في إطار الخدمات الصحية الوقائية للجمعية.
وأشار إلى مواصلة الجمعية فحوصاتها الطبية في قسم صحة العين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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