نتنياهو: إسرائيل تعمل في الشمال ضد إيران و"حزب الله"

القدس/ أسامة الغساني / الخليج 365

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إسرائيل تعمل في الجبهة الشمالية ضد كل من إيران و"حزب الله" اللبناني.

جاءت تصريحات نتنياهو في ظل أنباء عن تنفيذ إسرائيل عملية قصف في منطقة القنيطرة، جنوبي سوريا، الخميس.



وقال نتنياهو، خلال مشاركته في إحياء ذكرى زئيف جابوتنسكي (1880 – 1940) الذي يعتبر الأب الروحي لحزب الليكود الحاكم في إسرائيل، "نعمل في الجبهة الشمالية ضد إيران وحزب الله، ونسمع عن ذلك في أيامنا هذه".

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وكانت وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، ذكرت الخميس، أن إسرائيل شنت هجوما "بصاروخ على تل بريقة، بريف القنيطرة الغربي، الأمر الذي تسبب بوقوع أضرار مادية".



وأعلنت إسرائيل مسؤوليتها عدة مرات مؤخرا عن استهداف مواقع تقول إنها تابعة لقوات إيرانية أو لحزب الله، إضافة إلى قوافل سلاح إيرانية كانت في طريقها إلى "حزب الله"، حسب الرواية الإسرائيلية.

وتقول إسرائيل، إنها تعمل للقضاء على التموضع الإيراني العسكري في سوريا بشكل عام وفي الجنوب بشكل خاص، إضافة إلى منع "حزب الله" من تأسيس قواعد له في الجانب السوري من هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل منذ عام 1967 مساحة منها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.