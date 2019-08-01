ترامب: سنفرض رسوماً جمركية إضافية على بضائع صينية

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مساء اليوم الخميس إنه يعتزم فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءاً من أول سبتمبر.
يُذكر أن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية فرضت رسوماً جمركية جديدة بقيمة 25 بالمئة على الشحنات المستهدفة بالزيادة القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة في مايو الماضي.
وقالت متحدثة باسم الهيئة : إن البضائع التي تندرج تحت أكثر من 5700 فئة منتجات تستهدفها الزيادة الأخيرة.
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