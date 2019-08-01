توقعات #الطقس غدا.. #سحب_رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

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صحيفة الخليج الالكترونية
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، غداً الجمعة.
وشملت التوقعات، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وتمتدّ إلى منطقة نجران، وادي الدواسر، نجران، كما يبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة يُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية.
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