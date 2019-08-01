العيادة المتنقلة تغادر منتزة الحبلة وتتمركز بمنتزة السودة

ابها بعد مدة شهر من عملها في خدمة الزوار والسياح غادرة العياده المتنقله من منتزه الحبله إلى منتزه السوده بتوجيه من الأمير تركي بن طلال وموافقة مدير عام الشئون الصحيه بعسير وتوجيه من مساعد المدير العام للصحة العامه بصحة عسير الدكتور خالد الموسى على أن تباشر مهامها بالعمل خلال اليوم الخميس الموافق. ٢٩ / ١١ / ١٤٤٠ ه_ بمنتزه السوده لتنهي إدارة القطاع الصحي بأحد رفيده مهمتها بعد تقديم طاقمها الطبي الجهد المبذول تجاه خدمة زوار منتزه الحبله متمثلاً بكل من مدير القطاع الصحي بأحد رفيده الدكتور عبدالله الاسمري ومساعد القطاع الصحي عايض الشواطي ومشرف العربه على أحمد آل سلطان والفريق الصحي المشارك من طبيب عام وطبيب اسنان وفني تمريض وفني اشعه وفني مختبر وإداريين الذين أبلو بلاءً حسناً خلال هذة المدة واستفادة شريحة كبيرة من الزوار لمنتزة الحبلة السياحي

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