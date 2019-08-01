صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – مبارك الهذلي: تزامنآ مع اليوم العالمي للاتهاب الكبد الوبائي اقام مركز صحي مخطط الشرائع ٧ حملة توعوية لمرض الاتهاب الكبدي تحت عنوان “اعثر على غير المشخص”لعام ٢٠١٩ وتزامن مع الحج والعمره.

تم توعيه المراجعين بشكل عام والحجاج والمعتمرين بشكل خاص عن أهمية اكتشاف المرض و طرق العدوى والإجراءات الوقاية للحماية منه حيث تضمنت الفعالية التي اقيمت بقسم النساء والرجال معرض توعوي احتوى على أركان تثقيفية ومحاضره من الاطباء بمشاركة التمريض بالمركز.

وقد شهد الفعالية اعداد كبيره من مراجعين المركز .

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كانت هذه تفاصيل خبر مركز الرعاية الصحية الأولية بمخطط الشرائع ٧ بمكة المكرمة يشارك في فعاليات اليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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