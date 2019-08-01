التخصصات_الصحية: توافر وظيفة شاعرة للجنسين

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة للرجال والنساء بالهيئة بمدينة الرياض، بمسمى «مُصمم جرافيك» بدوام جزئي.

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ووفق ما ذكرت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني «بوابة التوظيف»، فإن هناك شروطًا يجب توافرها في المتقدمين والمتقدمات لهذه الوظيفة، وهي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس في تخصص «التصميم، الفنون» أو تخصص ذات صلة، وخبرة لا تقل عن سنتين.

ومن ضمن الشروط، إجادة استخدام برامج التصميم (Design، Dreamweaver، Photoshop)، والقدرة على العمل بشكل احترافي والالتزام بالمواعيد النهائية.