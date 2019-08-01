شكرا لقرائتكم خبر عن 3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود فى أغسطس.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترفع 3 دول خليجية، الإمارات وعمان وقطر، أسعار الوقود، المقرر تطبيقها مطلع شهر أغسطس الجارى، فيما لم تعلن الكويت والبحرين عن أى زيادات فى الأسعار حتى الآن.

الإمارات

ووفقا لصحيفة الأنباء الكويتية، فإن الإمارات سترتفع أسعار البنزين الممتاز من 2.30 درهم خلال يوليو الماضى إلى 2.37 درهم، خلال الشهر الجارى، فيما سيرتفع سعر البنزين العادى فى إلى 2.26 سعر درهم، بعد أن كان 2.18 درهم فى يوليو الماضي، وتشمل أسعار البنزين بأنواعه والديزل فى أغسطس الجارى ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%.

وترجع معايير تحديد أسعار الوقود بشكل شهرى فى الإمارات، إلى متوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.



أسعار الوقود فى الإمارات

قطر

بينما رفعت قطر أسعار البنزين والديزل خلال أغسطس الجارى مقارنة بشهر يوليو الماضى، حيث ستبلغ أسعار البنزين الممتاز نحو 1.8 ريال فى أغسطس مقابل 1.70 ريال فى يوليو الماضى، وسيتم أيضا رفع سعر البنزين العادى والديزل إلى 1.9 ريال.

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وكانت قطر، أعلنت إعادة هيكلة أسعار الوقود المحلية وتغييرها بشكل شهرى لمواكبة حركة الأسعار العالمية ابتداء من مايو 2016.



أسعار الوقود فى قطر

عمان

وسترفع عمان أسعار البنزين والديزل، لتزيد أسعار البنزين الممتاز إلى 220 بيسات فى أغسطس، وسيتم أيضا رفع سعر البنزين العادى إلى 210 بيسة، وأسعار الديزل إلى 250 بيسة.