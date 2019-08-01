شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأفغانى السابق يعترض على الانتخابات الرئاسية القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأفغانى السابق حامد كرزاى، اليوم الخميس، معارضته للانتخابات الرئاسية القادمة فى البلاد.

وقال كرزاى، خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة الأفغانية كابول، إن الأفغان لا يسيطرون على شئون الانتخابات، معتبرًا أن أطرافًا أجنبية وتحديدًا الولايات المتحدة، هى التى تسيطر على العملية الانتخابية.

وأضاف كرزاى، حسبما نقلت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية، أن الانتخابات غير مفيدة للدولة، نظرًا إلى الوضع الحالى الذى يحتاج إلى وضع السلام على رأس الأولويات.

Advertisements

وتابع الرئيس الأفغانى السابق أن أفغانستان لا تسيطر على عملية السلام الجارية، مشددًا على ضرورة عدم تسليم العملية لدول أخرى.

تأتى تصريحات كرزاى فيما تستمر الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسى لإنهاء الصراع الدائر فى أفغانستان.

وكان المبعوث الأمريكى للسلام فى أفغانستان زلماى خليل زاد قد صرح، أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة وأفغانستان اتفقتا على الخطوات المقبلة للسلام، مشيرًا إلى أن اتفاقًا سيُعقد فى حال قامت حركة (طالبان) بدورها.