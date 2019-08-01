بجوائز مليونية وفعاليات يومية.. انطلاق أكبر مهرجان تسوق بالطائف

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي :-

انطلقت اليوم الخميس فعاليات مهرجان التسوق بالطائف والذي تنظمه غرفة الطائف بالتعاون معالهيئة العامة للسياحة والتراث والوطني، والذييأتي تزامناً مع موسم الطائف، ويستمر حتى نهايةشهر أغسطس الجاري.

وشهد بدء الفعاليات حفل تدشين في 6 مولات تجارية كبرى بالطائف، إضافة إلى عدد من الأماكن التجارية والسياحية بالمحافظة، وشهد التدشين حضور عدد كبير من الزوار للمولات،صاحبه انطلاق أكثر من 30 ألف بالونة في كلالمولات بنفس التوقيت، بألوان تتناسب وهوية الموسم.

ويأتي مع مهرجان التسوق بالطائف هذا العام عدد من الفعاليات اليومية بجميع المولات والأسواق التجارية بالطائف، والتي يصاحبها عروض وتخفيضات معتمدة، وذلك لأول مرة بجميع المولات، ويشمل المهرجان بدعم من غرفة الطائف جوائز يومية تتجاوز قيمتها أكثر من 3 ملايين ريال بجميع المولات، وبمشاركة عدد من الجهات، وتشمل الجوائز سيارات، وجوالات، وكوبونات، ومبالغ نقدية كذلك، والكثير من المفاجآت في مهرجان التسوق، وتوقع عدد من الاقتصاديين أن يجذب مهرجان التسوق الذي ينطلق بالتزامن مع موسم الطائف عددا كبيرا من الزوار، كونه يشمل التسوق بالترفيه، مشيرين أن مهرجان التسوق سيرفع من الحركة التجارية والاقتصادية بالطائف خلال هذا الشهر فقط من 35-50٪، هذا ويشرف فريق عمل مشكل من غرفة الطائف بشكل يومي على فعاليات مهرجان التسوق بالطائف في كافة المولات التجارية المشاركة