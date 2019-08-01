الموافقة على هدنة في مناطق خفض التصعيد بسوريا شريطة تراجع الإرهابيين 20 كم

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أفاد مصدر عسكري سوري اليوم الخميس أنه تمت "الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من ليل هذا اليوم شريطة أن يتم تطبيق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود ٢٠ كيلومتراً بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".
© Sputnik . Basil Shartouh
وأوضح بوتين أن القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية ستجري دوريات مشتركة في منطقة خط الفصل بإدلب، مبديا قلق بلاده من وجود خطر المسلحين في إدلب على محافظة حلب والمواقع العسكرية الروسية في سوريا.
من جهته قال إردوغان "قررنا إيجاد حل لقضية إدلب انطلاقاً من احترام مصالحنا ضمن روح اتفاقيات أستانة"، وأضاف "روسيا وتركيا ستعملان على مراقبة منطقة الفصل في إدلب"، مضيفا: "سنحدد مع روسيا الظروف للحد من نشاط الجماعات المتطرفة في إدلب".
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