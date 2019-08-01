ارتفاع عدد ضحايا استهداف مركز الشيخ عثمان ومعسكر الجلاء في عدن

© REUTERS / FAWAZ SALMAN

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الداخلية اليمنية في بيان على موقعها، إن "سيارة مفخخة استهدفت مركز شرطة الشيخ عثمان ما أدى إلى مقتل 13 من أفراد الشرطة وجرح عدد آخر في العملية الإرهابية".

وأضافت بأن "ميليشيات الحوثي الإرهابية نفذت عملية إرهابية أخرى بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي قصير المدى، استهدفت حفلاً استعراضياً وتدريبياً عسكرياً شهده اليوم معسكر الجلاء في عدن، أسفرت عن سقوط 36 قتيلاً بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبو اليمامة" .

واعتبرت الداخلية اليمنية أن "الهجومين يثبتان بأن مليشيات التمرد الحوثية وغيرها من الجماعات الإرهابية المتطرفة تتقاسم الأدوار وتكمل بعضها بعضا في حربها على الشعب اليمني وسعيها لضرب الاستقرار والأمن".

وأكدت الداخلية أنها "لن تفرط في تضحيات الأبطال ودماء الشهداء التي سالت لتحرير عدن وسائر مدن اليمن من قوى الإرهاب والتمرد الحوثية، ومضيها في طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب بكافة الوسائل والأدوات".