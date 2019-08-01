دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة جديدة لهاتف موتورولا One Action بكاميرة ثلاثية ظهر على التقنية بلا حدود.

ظهر هاتف موتورولا One Action في أحدث التسريبات المصورة التي تستعرض الألوان التي ينطلق بها الهاتف وتصميم الكاميرة الثلاثية في الهاتف.

انطلقت أول التسريبات حول هاتف موتورولا المرتقب One Action خلال شهر مايو الماضي، واليوم يأتي الهاتف في تسريبات مصورة جديدة بمزيد من التفاصيل حول تصميم الهاتف.

تؤكد التسريبات المصورة على أن موتورولا تقدم هاتف One Action قريباً بإختيارين في الألون هما الأبيض والأزرق أو الأخضر، كما يأتي الهاتف بكاميرة خلفية ثلاثية، وتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية.

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أيضاً من بين التفاصيل التي كشف عنها سابقاً لهاتف Motorola One Action في حجم الشاشة المميز ب6.3 إنش مع دقة عرض 2520 في 1080 بيكسل، وأبعاد 21:9.

ويدعم الهاتف رقاقة معالج Exynos 9609 من سامسونج، أيضاً تأتي الذاكرة العشوائية في الهاتف 3 أو 4 جيجا بايت رام، كما أشير إلى أن السعة التخزينية للهاتف ستكون متاحة بثلاثة نماذج 32، أو64 أو أيضاً 128 جيجا بايت، أيضاً من المتوقع أن تضم الكاميرة الخلفية مستشعر بزوايا عرض واسعة 117 درجة.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة جديدة لهاتف موتورولا One Action بكاميرة ثلاثية ظهر على التقنية بلا حدود.