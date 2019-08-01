جوجل تكتشف 6 ثغرات أمنية في "آيفون".. إحداها مازالت فعالة

دبي - بواسطة محمد فارس © هاتف آيفون هاتف آيفون

كتب - عاصم الأنصاري:

اكتشف باحثون أمنيون في شركة جوجل الأمريكية عن 6 ثغرات أمنية في نظام تشغيل شركة أبل "آي أو إس"، والعاملة به هواتف "آيفون".

ووفق ما ذكر موقع "zdnet"، اكتشفت الثغرات الأمنية من قبل باحثين في فريق البحث عن الأخطاء في جوجل المسمى "Project Zero"، وصححت "أبل" خمسة منها، عبر تحديث للشركة الأسبوع الماضي ويحمل رقم (iOS 12.4)، وبقيت واحدة مازالت فعالة حتى الآن.

وبحسب "جوجل"، فإن الثغرات تعمل دون الحاجة للتدخل من قبل المستخدم وتتعلق بتطبيق الرسائل "iMessage". وتعتمد أربعة من الثغرات الستة، بما في ذلك تلك التي لم تصححها أبل بعد، على إرسال القراصنة لرسالة تحتوي على تعليمات برمجية خبيثة إلى هاتف "آيفون" يحوي الثغرة، ويتم تنفيذ الشيفرة فور فتح الرسالة. الخطورة الأكبر أن الثغرة التي لم تغلقها آبل بعد ضمن هذه الثغرات الأربعة.

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أما الثغرتان الباقيتان، تسمح للمهاجم بتسريب البيانات من ذاكرة الجهاز وقراءة الملفات من جهاز بعيد، وأيضًا دون تدخل المستخدم.

ونشر فريق جوجل تفاصيل الثغرات الخمس التي صححتها "أبل"، مع بقاء تفاصيل النقطة الأمنية غير المصححة بعد سرية إلى أن تتمكن شركة أبل من معالجتها.

وبحسب شركة الأمن والحماية "Zerodium"، فإن قيمة كل ثغرة من الثغرات الخمسة التي تم سدها يبلغ مليون دولار.​