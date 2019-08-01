دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع وحدة تثبيت الهاتف Osmo Mobile 3 من DJI تظهر في تسريبات مصورة اليوم ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت في تسريبات جديدة جاءت من قاعدة بيانات FCC اليوم أحدث إصدار من وحدات تثبيت الهاتف المقدمة من DJI، حيث ينطلق الإصدار الجديد الذي ظهر في تسريبات مصورة بعنوان Osmo Mobile 3.

ظهر في قوائم FCC الإصدار الجديد من وحدات تثبت الهاتف Osmo Mobile 3 الذي يقدم من شركة DJI قريباً، حيث تأتي Osmo Mobile 3 بتصميم جديد من DJI.

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من جانب أخر لم تكشف التسريبات عن المميزات الجديدة في Osmo Mobile 3، حيث قدم الإصدار السابق Osmo Mobile 2 بميزة دعم تصوير فيلم portrait كما جاءت بسعر 130 دولار تقريباً، وهو مستوى تسعير أقل بقارق كبير عن الإصدار الأصلي، ومن المتوقع أن تقدم DJI تشكيلة كبيرة من خط إنتاج Osmo Mobile هذا العام للمنافسة في الأسواق.

المصدر

هذا الموضوع وحدة تثبيت الهاتف Osmo Mobile 3 من DJI تظهر في تسريبات مصورة اليوم ظهر على التقنية بلا حدود.