شكرا لقرائتكم خبر عن عكاظ السعودية: لا ولاية على المرأة فى السفر.. والزوجة رب للأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، الخميس، أن الحكومة أدخلت تعديلات على نظامى الأحوال المدنية ووثائق السفر، تعترف بأن المرأة يمكن أن تكون رب أسرة، وتسمح لها بالتقدم لطلب الحصول على جواز سفر من دون الحاجة إلى موافقة ولى الأمر كما كان معمولا به.

وكشفت الصحيفة ، أنه بموجب التعديلات الجديدة، أصبح للمرأة الحقوق ذاتها التى يكفلها القانون للرجل فى ما يتعلق بالسفر لمن تجاوزوا 21 عاما، ولن تكون هناك حاجة لتصريح سفر من الولى إلا للحضانة والقصر والمتوفى.



صحيفة عكاظ

ووفقا للصحيفة السعودية، ينص التعديل على أنه يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملى الجنسية العربية السعودية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وشملت التعديلات المادة 91 من النظام إذ أصبح يعد رب الأسرة هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر.

وفور إعلان الخبر، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى، حتى تصدر هاشتاج #لا_ولايه_علي_سفر_المراه، قائمة الترند فى المملكة العربية السعودية، بآلاف التغريدات التى تشيد بهذا القرار.

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قائمة ترند السعودية



