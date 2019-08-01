شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية اليمنية: 49 قتيلاً جراء العمليات الإرهابية فى عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، اليوم الخميس، مقتل 13 من أفراد الشرطة وإصابة آخرين جراء حادث استهداف مركز شرطة الشيخ بسيارة مفخخة، ومقتل 36 شخصًا بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبو اليمامة جراء استهداف ميليشيا الحوثى بطائرة مسيرة وصاروخ باليستى حفل استعراضى وتدريبى عسكرى بمعسكر الجلاء بالعاصمة عدن.

وأعربت الداخلية اليمنية، عن استنكارها الشديد لهذه العمليات الإرهابية مؤكدة أنها لن تتوانى فى تأدية مهام عملها فى حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية، مشيرة إلى أن الهجومين يثبتان بأن ميليشيا الحوثية وغيرها من الجماعات الإرهابية تتقاسم الأدوار وتكمل بعضها بعضا فى حربها على الشعب اليمنى وسعيها لضرب الأمن والاستقرار.

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وأكدت أنها لن تفرط فى تضحيات دماء الشهداء التى سالت لتحرير عدن وسائر مدن اليمن من قوى الإرهاب والتمرد الحوثية، وأنها ماضية فى طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وستظل عدن وكافة المدن المحررة شامخة وقوية.

ونعت الداخلية فى بيانها كافة الذين سقطوا فى العمليتين الإرهابيتين وفى مقدمتهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبو اليمامة، سائلة المولى عزّ وجل أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن بالشفاء على الجرحى والمصابين.