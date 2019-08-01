شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية بريطانية وديكور خاص.. دبى تفتتح أول مطعم للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت دبى مطعمًا يعتبر المطعم الأول فى العالم المخصص للأطفال، والذى يمتاز ببساطة تصميمه، وجماليته التى تعزز الإبداع وحب التعلم لدى الأطفال، وفقاً للحساب الرسمى للمكتب الإعلامى لحكومة دبى على موقع "تويتر".

ووفقا لصحيفة البيان، كان مؤسسا المطعم ذكرا فى تصريحات صحفية أن "قائمة الطعام تم تصميمها بالشراكة مع الطاهية الشهيرة وخبيرة أغذية الأطفال البريطانية أنابيل كارميل، وأن ديكوره راعى التفاصيل الصغيرة المتعلقة بالأطفال بين 6 و8 سنوات".

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ومن ناحية أخرى، أوضح المسئولان أنه "تم الاحتفاظ بـ3 طاولات منفصلة للبالغين المرافقين للأطفال".