تركيا تدين استهداف معسكر للجيش والشرطة في عدن اليمنية

أنقرة/ الخليج 365
أدانت وزارة الخارجية التركية، الخميس، هجومين استهدفا معسكرا للجيش وآخر للشرطة في مدينة عدن العاصمة المؤقتة لليمن جنوبي البلاد.
وقال بيان صادر عن الوزارة: "تلقينا ببالغ الحزن مقتل وإصابة العديد في هجومين استهدفا قوات الأمن في عدن".
وأضاف: "ندين الهجومين ونرجو من الله الرحمة لمن فقدوا أرواحهم، ونتقدم بالتعازي للحكومة اليمنية وللشعب اليمني الشقيق، آملين الشفاء العاجل للجرحى".
وأعرب البيان عن قلقه من استمرار العنف في اليمن، مؤكدا أن جهود الأمم المتحدة الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد، اكتسبت أهمية أكبر خلال الفترة الراهنة.
وتابع: "جلّ ما نتمناه هو وقف الاشتباكات بين الأطراف اليمينة، ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني في أقرب وقت ممكن، وإحلال السلام والاستقرار في البلاد".
والخميس، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، مقتل 49 وإصابة آخرين، في هجوميْن استهدفا معسكراً للجيش وآخر للشرطة في عدن.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في اليمن بمواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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