السعودية.. إطلاق سراح وليد فتيحي بعد 20 شهرًا من "الاعتقال"

الرياض/ الخليج 365

أطلقت السلطات السعودية، الخميس، سراح الطبيب السعودي الذي يحمل الجنسية الأمريكية وليد فتيحي، بعد 20 شهرًا من "الاعتقال"، وفق حقوقيين.

وقال حساب "معتقلي الرأي" الموثق، بـ"تويتر" إنه "تم الافراج عن الدكتور وليد فتيحي بعد 20 شهرا من الاعتقال التعسفي".

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السعودية بشأن فتيحي، غير أن المملكة تنفي عادة سوء معاملة المحتجزين، وتؤكد التزامها بالقانون.

وفي مارس/ آذار الماضي، زار وفد من الخارجية الأمريكية، فتيحي، في وقت أثارت فيه واشنطن قضيته مع الحكومة السعودية، وفق تقارير اعلامية.

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وفتيحي (55 عاما)، أوقفته السلطات السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، ضمن حملة "الريتز كارلتون" الشهيرة، التي طالت أمراء ورجال أعمال ومسؤولين سابقين وحاليين في المملكة، قبل أن تطلق سراح الكثير منهم لاحقا.

وحصل الفتيحي على الجنسية الأمريكية أثناء دراسته وممارسته الطب في الولايات المتحدة، ثم عاد إلى السعودية، وهو معروف بأنه داعم للحقوق المدنية في المجتمع السعودي.

وعرف من خلال تقديمه للبرنامج التلفزيوني الاجتماعي "ومحياي" على قناة "أم بي سي".

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