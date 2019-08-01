السعودية تعلن رسميًا الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى

الرياض/ الخليج 365

أعلن‏ت السعودية، الخميس، أن أول أيام عيد الأضحى المبارك، يوافق الأحد 11 أغسطس/ آب الجاري.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن المحكمة العليا السعودية.

وأفادت المحكمة أن غدًا الجمعة الأول من شهر ذي الحجة، بعد ثبوت رؤية الهلال.

وأشارت إلى أن "الوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه".

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فيما خالفت سلطنة عمان ذلك الإعلان، وأعلنت الإثنين 12 أغسطس/ آب أول أيام عيد الأضحى.

وأعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة بالسلطنة، وفق وكالة الأنباء العمانية، عن عدم ثبوت رؤية الهلال.

وأضافت "وعليه يكون يوم غدٍ الجمعة هو المُتمم لشهر ذي القعدة ويكون يوم بعد غد السبت هو غرة شهر ذي الحجة.

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.