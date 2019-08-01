"حماس" تدعو لاستقبال وحماية اللاجئين الفلسطينيين باليونان

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الخميس، السلطات اليونانية لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها وتأمين احتياجاتهم المعيشية.

جاء ذلك في بيان لدائرة شؤون اللاجئين التابعة لـ "حماس"، اطلعت عليه الخليج 365.

وقالت الدائرة إنها تابعت "بقلق شديد ما يتعرض له 160 مهاجرا من فلسطينيي سوريا؛ كانوا قد وصلوا الأراضي اليونانية (لم تحدد تاريخاً) هرباً من نار الحرب في سوريا".

وذكرت أن اللاجئين الفلسطينيين في جزيرة رودس اليونانية "يعانون أوضاعاً صعبة، وظروفاً قاسية تتمثل بعدم توفر الكهرباء، والخدمات الطبية والصحية، وانتشار القوارض والحشرات السامة".

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ولفتت الدائرة إلى أن هؤلاء اللاجئين "يقطنون بمخيم للاجئين كان في السابق عبارة عن مسلخ للخنازير".

وقالت حماس إن "اللاجئ الفلسطيني يتطلع لأدنى حقوقه ومتطلباته الإنسانية طلبا للحياة حتى العودة لدياره".

كانت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا (حقوقية غير حكومية) قد ذكرت مؤخراً أنّ 160 لاجئاً فلسطينياً في إحدى المخيمات شمال جزيرة رودس اليونانية، يعيشون محرومين من الكهرباء والخدمات الطبية والصحية، كذلك من التأخير في إجراءات اللّجوء.

ولفتت إلى أن اللاجئين يضطرون إلى البقاء في الجزيرة لأشهرٍ عديدة حتى تتمّ معالجة طلبات لجوئهم.

وتشير احصائيات غير رسمية إلى أن تعداد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا في اليونان يصل قرابة 4 آلاف لاجئ، ويتوزعون في الجزر وعلى البر اليوناني، بحسب المصدر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.