السعودية تدعو لتقديم طلبات عروض جولة ثانية من برنامج الطاقة المتجددة

الرياض/ الخليج 365



دعت السعودية، الخميس، إلى تقديم طلبات العروض للجولة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.



وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن القدرة الإجمالية للمشاريع الستة ضمن الجولة الثانية بكاملها تبلغ 1.47 جيجاواط/ ساعة.



وأشارت (واس) إلى أنه سيتم طرح المشاريع المتبقية، بحلول الربع الأخير من العام الجاري، بما يشكل الجولة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.



وينتهي تقديم العروض لمشروعات الجولة الثانية في نهاية العام الجاري.



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وفي مطلع فبراير/ شباط 2017، أطلقت السعودية، المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، تشتمل على مشروعين لإنتاج 700 ميجاوات من الطاقة المتجددة، أحدهما في الطاقة الشمسية والآخر لطاقة الرياح.



وفي 25 أبريل/ نيسان 2016، أعلنت السعودية التي تعد أكبر مُصدر للنفط في العالم، رؤيتها المستقبلية 2030، من ضمن أهدافها إنتاج 9.5 غيغاواط من مصادر الطاقة البديلة بحلول 2020، لا سيما من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.



وقدر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في تصريحات سابقة استثمارات بلاده في هذا البرنامج ستتراوح بين 30 و50 مليار دولار.



يشار إلى أن جميع المشاريع سيتم تنفيذها بالكامل وفق نظام المنتج المستقل مدعومة باتفاقيات شراء الطاقة لمدة تتراوح بين 20 و 25 عاما.



والسعودية أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بمتوسط 10 ملايين برميل يوميا، وأكبر مُصدر عالمي له بمتوسط 7 ملايين برميل يوميا.

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