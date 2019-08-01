العراق وإيران يتبادلان رفات 80 جنديا قتلوا بحرب الثمانينيات

العراق/علي جواد/الاناضول-
تبادل العراق وإيران، الخميس، رفات 80 جنديا قتلوا بحرب الثمانينيات، عبر منفذ سومار الحدودي البري (شرق).
وقال كريم شويلي، الموظف بمنفذ سومار مع إيران، للأناضول إن "العراق سلم إيران رفات 26 جنديا، بينما سلمت إيران العراق رفات 54 جنديا، جميعهم قتلوا بحرب الثمانينيات من القرن الماضي".
وأوضح شويلي أن "عملية التسليم تمت بشكل رسمي بحضور ممثلين من الصليب الأحمر الدولي".
وخاض البلدان الجاران حربا عنيفة امتدت لثماني سنوات في ثمانينيات القرن الماضي، خلفت نحو مليون قتيل من الجانبين (حسب إحصاءات غير رسمية) وخسائر اقتصادية تقدر بنحو تريليون دولار.
وتسود علاقات وثيقة بين البلدين منذ إسقاط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين في 2003 على يد قوات دولية بقيادة أمريكا.
وتقود العراق حاليا، حكومة ذات غالبية شيعية مقربة من طهران.
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