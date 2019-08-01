كوشنر يبحث بالقاهرة سبل استئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل

القاهرة/ الخليج 365

بحث جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في القاهرة، الخميس، "جهود إعادة" مسار المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ثالث محطات جولة شرق أوسطية لكوشنر تشمل عدة دول، بينها إسرائيل، لبحث تفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن".

ووفق بيان للرئاسة المصرية، "استعرض كوشنر الاتصالات التي يقوم بها الوفد الأمريكي مع مختلف الأطراف بالمنطقة، سعياً للدفع قدمًا بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وقال السيسي إن بلاده "تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدماً بمساعي إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

وأوضح أن تحقيق ذلك "يساهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة".

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وأكد السيسي حرص بلاده على "استمرار التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة وما تمر به من أزمات متعددة"، حسب البيان ذاته.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في إبريل/نيسان عام 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967 والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.



وفي وقت سابق اليوم، وصل كوشنر، إلى مصر، على رأس وفد أمريكي يضم جيسون غرينبلات المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للمفاوضات الدولية، وبريان هوك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي والمستشار السياسي لوزير الخارجية الأمريكي.

وبدأ كوشنر جولته بزيارة عمان، الأربعاء، حيث شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه، على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

فيما كانت إسرائيل ثاني محطات جولة كوشنر، الأربعاء أيضا، إذ عقد خلالها اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتأتي جولة كوشنر في إطار الاستعدادات لنشر تفاصيل خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" في غضون الأشهر المقبلة.

ولم تعلن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسميًا حتى الآن عن الجدول الزمني لجولة كوشنر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.