"غوتيريش" يدعو المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم "الأونروا"

نيويورك/ محمد طارق /الخليج 365

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، جميع الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية وبقية الشركاء، إلى الاستمرار في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

جاء ذلك في بيان صادر عن ستيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، تلقت الخليج 365 نسخة منه.وقال غوتيريش إنه يدعو "جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، والشركاء الآخرين، إلى أن يظلوا ملتزمين بالأونروا وخدماتها، وأن يواصلوا دعمهم للعمل الحاسم الذي تضلع به هذه الوكالة".

وأكد الأمين العام أن "العمل الذي تقوم به الأونروا يعد أمر ضروريًا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين".

وأضاف: "بهدف دعم الأونروا وضمان الاستمرارية التشغيلية للوكالة، قرر الأمين العام، بالتنسيق مع المفوض العام للأونروا، تعيين البريطاني كريستيان ساوندرز من المملكة المتحدة نائباً للمفوض العام بالنيابة للوكالة في الشرق الأدنى (الأونروا) برتبة أمين عام مساعد".

وأوضح البيان أن "ساوندرز سيجلب إلى المنصب خبراته الممتدة على مدار أكثر من ثلاثة عقود في الشؤون الإنسانية والدولية، مع تركيز قوي على تحقيق النتائج والإشراف على الإصلاحات الرئيسية التي تؤدي إلى تحسين الفعالية والكفاءة التنظيمية".

ويشغل ساوندرز منصب الأمين العام المساعد لإدارة سلسلة الإمداد بالأمم المتحدة، وعمل سابقًا أمينا عاما مساعد لمكتب خدمات الدعم المركزية بالمنظمة الدولية.

وبدأ مسيرته المهنية في الأمم المتحدة في عام 1989، مع الأونروا في قطاع غزة، كما تقلد أيضا العديد من المهام مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبعثات حفظ السلام، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

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وتقدم الوكالة خدماتها لأكثر من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية)، وغزة وسوريا والأردن ولبنان.

وتسعى "أونروا" التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، إلى توفير1.2 مليار دولار لميزانيتها هذا العام، وهو نفس الرقم الذي سجلته ميزانية الأونروا العام الماضي، رغم تزايد أعداد واحتياجات اللاجئين.

وفي 2018، أوقفت واشنطن دعمها المالي للأونروا المقدر سنويا بـ 360 مليون دولار، بعد تقديمها مبلغ 60 مليونا مطلع العام ذاته.



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