ثبوت #رؤية_الهلال.. غداً غرة #ذي_الحجة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة المجمعة، قبل قليل، رؤية هلال ذي الحجة لعام 1440 ه، ليتأكد أن غدا الجمعة هو أيام شهر ذي الحجة.

وقال الحساب الرسمي للجامعة على “تويتر” :” تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير”.