ثبوت #رؤية_الهلال.. غداً غرة #ذي_الحجة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت جامعة المجمعة، قبل قليل، رؤية هلال ذي الحجة لعام 1440 ه، ليتأكد أن غدا الجمعة هو أيام شهر ذي الحجة.
وقال الحساب الرسمي للجامعة على “تويتر” :” تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير”.
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