إعلام: أنباء عن رؤية هلال شهر ذي الحجة وسط السعودية

ونشر الحساب الرسمي لقناة "العربية" السعودية أنباء عن أنه بعد تحري الهلال أثبتت الرؤية أن يوم السبت 10 أغسطس/ آب المقبل هو يوم عرفة، وأن أول أيام عيد الأضحى سيكون الأحد 11 أغسطس.

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