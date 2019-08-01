شكرا لقرائتكم خبر عن بزنس الحيوانات الأليفة.. باحثة كويتية: عالم القطط الاقتصادى يجلب ملايين الدولارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأت الباحثة الكويتية بلقيس دنيازاد عياشي، أن عالم القطط الاقتصادى مربح جداً، ويمكن لأى دولة جلب ملايين الدولارات من التركيز على هذا الاقتصاد.

وبحسب تحليل لها فى صحيفة القبس الكويتية، فقد كشفت صحيفة Financial Times عن نمو منتجات الحيوانات الأليفة من كل شيء، من الغذاء الصحي، إلى الخدمات الشخصية والعقاقير الطبية الجديدة، وكل ذلك يجذب مستثمرين جدد إلى هذا القطاع.

ويتوقع خبراء في الاقتصاد أن تتجاوز مبيعات قطاع اقتصاد الحيوانات الأليفة 75 مليار دولار هذا العام، بزيادة من 72.5 مليار دولار في عام 2018 ومضاعفة 36 مليار دولار في عام 2005، وفقًا لتقرير صادر من شركة Pet Pet الأميريكية.

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ورأت "عياشي" أن قيمة هذه الصناعة في الصين ستصل إلى 172.2 مليار يوان ( أي ما يعادل 25.02 مليار دولار)، كما تشير إحصائيات صادرة عن شركة Global Market Insights للتحليلات والإحصائيات أن قيمة سوق العناية بالحيوانات الأليفة في العالم تصل إلى 269 مليار دولار بحلول عام 2025، وسيكون ذلك مدفوعاً بعائدات سوق رعاية الحيوانات الأليفة الصينية التي ترتفع أكثر من 14 % من معدل النمو السنوي المركب من عام 2019 حتى عام 2025 بدعم من زيادة اعتماد الحيوانات الأليفة بمعدل سريع في المنطقة.

ووفقا للباحثة الكويتية، ازدهر اقتصاد الحيوانات الأليفة بفضل ما يطلق عليه «أنسنة الحيوانات الأليفة»، وهو الرغبة في معاملة هذه الحيوانات كأشخاص أكثر من حيوانات، حيث تمتلك ثلثي الأسر الأمريكية حيوانًا أليفًا، والعديد منهم يقومون بإطعام حيواناتهم الأليفة بأثمان باهظة. وقد دفعت شركة General Mills العام الماضي 8 مليارات دولار لشراء أكبر علامة تجارية رائدة في مجال أغذية الحيوانات الأليفة «الطبيعية والصحية».

ووفقا للباحثة الكويتية، نضجت أسواق مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث تمتلك نصف الأسر حيواناً أليفاً، لكن الصين والاقتصادات الأخرى بدأت في اللحاق بالركب، وذلك بفضل ارتفاع الدخول والتحضر، يمتلك نحو 74 مليون شخص في المدن الصينية حيوانات أليفة في عام 2017، و «اقتصاد الحيوانات الأليفة» في الصين يتوسع الآن بسرعة.

وبلغ عدد الأسر الصينية التي لديها حيوانات أليفة 99.78 مليون في عام 2018، حيث تبلغ قيمة هذه الصناعة الآن 172.2 مليار يوان (25.02 مليار دولار)، أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجمها منذ خمس سنوات، وفقًا لتقرير عن استهلاك منتجات الحيوانات الأليفة صدر عن CBNData.