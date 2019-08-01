شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تشكيل عصابى فى الرياض يجمع الأموال ويحولها إلى خارج السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابى مكون من "5" أشخاص من الجنسية البنجلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم فى عمليات جمع الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ضبط فى حوزتهم مبالغ نقدية مجهولة المصدر تبلغ (97.000) ريال و(18.000) دولار أمريكى ومصوغات ذهبية، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت شرطة منطقة الرياض، على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
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