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الأمم المتحدة تعتزم التحقيق فى هجمات على منشآت تدعمها فى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الخميس، أن المنظمة ستحقق فى هجمات استهدفت منشآت تدعمها فى شمال غرب سوريا، بعد يومين من مطالبة ثلثى أعضاء مجلس الأمن بفتح التحقيق.

وسلمت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وبيرو وبولندا والكويت وجمهورية الدومنيكان وإندونيسيا التماسا دبلوماسيا رسميا لجوتيريس يوم الثلاثاء بسبب عدم إجراء تحقيق فى الهجمات التى استهدفت نحو 14 موقعا.

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