الرئيس اللبنانى: لن نفرط فى الأمن ولن نعود إلى حالة عدم الاستقرار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، أن بلاده لن تفرط فى الأمن ولن تعود إلى حالة عدم الاستقرار، مشددا على الوقوف الدائم إلى جانب المؤسسة العسكرية فى سبيل المحافظة على أمن لبنان واستقراره.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانى، أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس ميشال عون فى قصر بعبدا، اليوم الخميس، العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبنانى، وأعضاء المجلس العسكرى ونواب رئيس الأركان ومديرى المخابرات والتوجيه ورئيس مكتب القائد، الذين هنأوه بمناسبة عيد الجيش.
وقال الرئيس اللبنانى، إن بلاده أصبحت اليوم تتمتع بمناعة لن تستطيع معها أى قوة، كانت داخلية أم خارجية التأثير بها، فى ظل الاستقرار الذى ينعم به والذى دفع الجيش ثمنه غاليا.
من جانبه أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون أن المؤسسة العسكرية ستبقى قبلة أنظار اللبنانيين ومدعاة فخرهم، وصمام الأمان والحضن الجامع لكل أبناء لبنان.
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