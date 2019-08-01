شكرا لقرائتكم تبادل أفكار «معمق» بين واشنطن وبكين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن، بانكوك - أ ف ب - | منذ 28 دقيقة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 18:49

طالبت واشنطن بكين بإطلاق هوانغ كي، وهو مؤسّس موقع إلكتروني صيني حُكم بسجنه 12 سنة بعد إدانته بـ«كشف أسرار الدولة». جاء ذلك بعدما أجرى الجانبان تبادلاً «معمقاً» للأفكار في بانكوك.



وقالت ناطقة باسم الخارجية الأميركية: «الولايات المتحدة قلقة بشدة للحكم على الناشط هوانغ كي بالسجن 12 سنة. ندعو الصين الى إطلاقه فوراً والسماح له بلقاء عائلته».

وذكّرت بأن هوانغ «كرّمته منظمة مراسلون بلا حدود مرات، لشجاعته في كشف الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، عبر موقعه الإلكتروني». واعتبرت أن «سجنه يُظهِر قمعاً متواصلاً لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية في الصين، وبينها حرية التعبير».

وتستهدف السلطات الصينية هوانغ (56 سنة) منذ العام 2000، وكان اعتُقل عام 2016 بعدما حاز جائرة «مراسلون بلا حدود» و«تي في 5 موند» لحرية الصحافة.

موقف واشنطن من هوانغ جاء بعد ساعات على إجراء وزيرَي الخارجية الأميركي مايك بومبيو والصيني وانغ يي تبادلاً «معمقاً» للأفكار في بانكوك، على هامش اجتماعات وزارية لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان).

وقال بومبيو: «كنا صريحين جداً حول الملفات التي نأمل بأن تتصرّف الصين حيالها بطريقة تختلف عن تصرّفها الآن. عندما يخدم ذلك المصالح الأميركية، نحن مستعدون للتعاون مع الصين».

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وأضاف: «لا نطلب أبداً من دول منطقة الهند - المحيط الهادئ أن تختار بين دول». وتابع مخاطباً الأعضاء العشرة في «آسيان»: «مصالحنا تتلاقى في شكل طبيعي مع مصالحكم»، علماً أنها إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفيليبين وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا.

وطالب بومبيو شركاء الولايات المتحدة في المنطقة بـ «التنديد بالضغوط التي تمارسها الصين على البحر الجنوبي».

أما وانغ فذكر أن بومبيو «قال بوضوح شديد إن لا الرئيس (دونالد) ترامب ولا الإدارة الأميركية يعتزمان كبح تطوّر الصين».

وحذر «البلدان التي لا تنتمي إلى المنطقة»، معتبراً أن من واجبها «ألا تزرع شكوكاً بين الصين وأعضاء في آسيان». وشدد على أن «الصين ستواصل اعتبار آسيان أولوية في جوارها».

وتبدي واشنطن قلقاً من موافقة محتملة لكمبوديا على استخدام بكين قاعدة بحرية استراتيجية لسفنها، ما سيؤمّن لها وصولاً سهلاً إلى منطقة بحرية تشهد توتراً شديداً.

واعلن بومبيو أن بنوم بنه نفت هذه الإشاعات، داعياً جيرانها إلى «الاقتداء» ببلد «يدافع بقوة عن سيادته الوطنية».