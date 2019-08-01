شكرا لقرائتكم استئناف المفاوضات في السودان على وقع تظاهرات مُنددة بمقتل ستة أشخاص في الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم -أ ف ب - | منذ 43 دقيقة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 18:35

استئنف المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الاحتجاج، مساء اليوم (الخميس)، المفاوضات، لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، فيما تظاهر الآلاف في ارجاء السودان تنديدا بمقتل ستة أشخاص هذا الاسبوع بينهم اربعة طلاب.



ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي أنّ المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى إعلان الحرية والتغيير» في شأن الوثيقة الدستورية ستستأنف مساء الخميس.

ويأتي ذلك في وقت، شارك آلاف السودانيين في تظاهرات في ارجاء البلاد الخميس استجابة لدعوة قادة الاحتجاج الى تنظيم مسيرات «مليونية» تنديدا بمقتل ستة متظاهرين بينهم أربعة طلاب في الأُبيّض في وسط البلاد.

وقتل الاثنين ستة أشخاص بينهم أربعة طلاب مدارس ثانوية وأصيب أكثر من 60 بالرصاص أثناء تظاهرة رفضا لتزايد شح الخبز والوقود في الأُبيّض كبرى مدن ولاية شمال كردفان (350 كلم جنوب غرب الخرطوم).

واتهم رئيس لجنة الامن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق جمال عمر في مؤتمر صحافي مساء الاربعاء أفراد من قوات الدعم السريع في المدينة بقتل المتظاهرين الطلاب.

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ودعا تجمع المهنيين الذي أطلق الاحتجاجات، أنصاره الى تظاهرات حاشدة في ارجاء البلاد الخميس تحت شعار «القصاص العادل» لضحايا الأُبيض.

وعلى الاثر، شارك محتجون في عدة تظاهرات في حيي بحري وبري في الخرطوم وفي أم درمان المدينة التوأم للعاصمة.

وحمل العديد منهم أعلام السودان وصورا للضحايا وسط هتافات «الدم بالدم لا نقبل الديّة» و«وين (أين) لجنة التحقيق».

كما خرجت تظاهرات في الأُبيض حيث سقط الضحايا، وفي مدينة بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر وفي ولاية النيل الأزرق (شمال) وفي مدينة مدني في وسط البلاد، على ما أفاد شهود.

وأثار مقتل الطلاب في الأُبيض تنديدا دوليا، مع مطالبة اليونيسف بفتح تحقيق في المسألة.

ومساء الثلثاء، قررت السلطات إغلاق جميع مدارس البلاد حتى إشعار آخر، فيما فرضت حظر تجول ليلي في الابيض وثلاث مدن أخرى في ولاية شمال كردفان.