ترامب يمنح البرازيل مكانة "حليف عسكري رئيس"

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محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب - | منذ 58 دقيقة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 18:21

منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب البرازيل مكانة "حليف عسكري رئيس" للولايات المتحدة، ما سيُسهّل شراء برازيليا أسلحة أميركية متطوّرة.



وكتب ترامب في مذكرة إلى وزارة الخارجية الأميركية أنه يمنح البرازيل مكانة "حليف عسكري رئيس للولايات المتحدة خارج الحلف الأطلسي". وكتب ترامب في مذكرة إلى وزارة الخارجية الأميركية أنه يمنح البرازيل مكانة "حليف عسكري رئيس للولايات المتحدة خارج الحلف الأطلسي". وتتمتّع 17 دولة أخرى، بينها إسرائيل ومصر والأرجنتين ونيوزيلندا وتايوان، بهذا الوضع الذي يُتيح لها الحصول على أسلحة أميركية ويسمح بتعاون عسكري إضافي مع واشنطن. ويعمل ترامب لبناء علاقات أوثق مع الرئيس البرازيلي اليميني المتطرّف جايير بولسونارو، وأعلن عزمه إبرام اتفاق تجارة حرة مع بلاده، واعتبرها "شريكاً تجارياً كبيراً".



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