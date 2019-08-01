شكرا لقرائتكم الخصوم الديموقراطيون لبايدن يستحضرون نصف قرن من تاريخه السياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب - | منذ 58 دقيقة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 18:22

تعرّض جوزف بايدن، نائب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، لهجمات خلال مناظرة مع منافسيه الذين تطرقوا إلى كل مواقفه، منذ دخوله معترك السياسة قبل نحو نصف قرن.



ويتصدّر بايدن السباق حتى الآن بفارق كبير عن منافسيه، وبلغت نسبة تأييده 32 في المئة لدى الناخبين الديموقراطيين، متقدماً على السيناتورين بيرني ساندرز وإليزابيث وورن (15 في المئة لكليهما).

وقدّم بايدن أداءً باهتاً في المناظرة السابقة في حزيران (يونيو) الماضي، لكنه أظهر الأربعاء حيوية أكبر في مواجهة هجمات خصومه.

وبادر لمهاجمة إحدى أبرز منافساته، كامالا هاريس، على خلفية مواقفها في ما يتعلّق بالرعاية الصحية، قائلاً: "لنكن صريحين، لا يمكنك التغلّب على دونالد ترامب مع ازدواجية خطابك على هذا الصعيد".

وردّت السيناتور السوداء مستحضرة الملف الذي شكّل محور المواجهة الأخيرة بينهما في المناظرة السابقة: علاقاته قبل عقود بأعضاء من الكونغرس دعوا إلى الفصل العنصري. وقالت: "لو تمكّن دعاة الفصل العنصري هؤلاء من فرض آرائهم، لما أصبحت سيناتورة الآن، ولما كان باراك أوباما قادراً على تسميتك" نائباً له.

واستخدم مرشحون لهجة أكثر حدة، لا سيّما في ما يتعلّق بسلوك بايدن في ملفات القضاء الجنائي والهجرة وحقوق النساء.

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وانتقد السيناتور كوري بوكر بايدن الذي دخل مجلس الشيوخ قبل 36 سنة، لمشاركته في "كل القوانين الجنائية" منذ سبعينات القرن العشرين، ومسؤوليته عن اعتقال ملايين الأميركيين. وقال بوكر إن "في السجون الآن أشخاصاً محكومين مدى الحياة" نتيجة هذه القوانين، مضيفاً: "لا نتكلّم عن الماضي، بل عن الحاضر".

كذلك هوجم بايدن لرفضه وقف الملاحقات في حق مَن يدخلون الولايات المتحدة في شكل غير شرعي عبر الحدود المكسيكية. وعلّق على ذلك، قائلاً: "يجب أن نكون قادرين على طرد الذين يدخلون في شكل غير شرعي. إنها جريمة". لكنه أقرّ بارتكابه "خطأً في التقدير"، بتأييده غزو العراق عام 2003.

بايدن (76 سنة) الذي اعتبر أن الأسئلة المرتبطة بسنّه "مشروعة"، بادر هاريس لدى وصوله إلى مسرح المناظرة، قائلاً: "كوني لطيفة معي يا فتاة". لكنها هاجمته لدعمه حتى فترة وجيزة، قانوناً يحظر استخدام الأموال الفيديرالية لتمويل عمليات الإجهاض.

هاريس لم تسلم أيضاً من انتقادات، إذ ذكّرتها النائب تولسي غابارد بأنها سجنت، بصفتها مدعية عامة في كاليفورنيا، 1500 شخص في جرائم تتعلّق بالماريجوانا، وبإبقاء نظام لإطلاق موقوفين بكفالة يعجز الأكثر فقراً عن دفعها.

وأجمع المرشّحون على تأكيد قيم الوحدة، من أجل التغلّب على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب واستعادة "الروح" الأميركية.

ونظراً الى كثافة المرشّحين الديموقراطيين، نُظمت مناظرتان في ديترويت، شارك في كلّ منها 10 مرشّحين. وأبرزت مناظرة الثلثاء الانقسامات داخل الحزب، لكن النقاشات كانت أكثر أيديولوجية واستراتيجية.

وستنظم المناظرة المقبلة في أيلول (سبتمبر) المقبل وستكون شروط المشاركة فيها أكثر صرامة. ولن يتأهل سوى 10 مرشحّين.