شكرا لقرائتكم مجلس الشيوخ يقرّ تعيين مرشّحة ترامب سفيرة لدى الأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب - | منذ ساعة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 18:19

صادق مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين كيلي كرافت، مرشحة الرئيس دونالد ترامب، سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، على رغم تحفظات الديموقراطيين.



ووافق المجلس على تعيين كرافت بـ 56 صوتاً في مقابل 34، وستخلف في المنصب نيكي هايلي التي استقالت أواخر العام الماضي.

لكن الديموقراطيين اعتبروا أنها "لا تملك الخبرة ولا الصفات" اللازمة لتولّي المنصب.

وتعهّدت كرافت خلال جلسة استماع سابقة في مجلس الشيوخ، أن تتيح مجالاً للسياسات المتعلّقة بالمناخ، على رغم أن عائلتها الثرية تعمل في قطاع تعدين الفحم.

وقالت إنها لن تشارك شخصياً في أي نقاشات في الأمم المتحدة تتعلّق بالفحم. وخاطبت السيناتور الديموقراطي إد ماركي، المدافع عن البيئة، قائلة: "أعطيك التزاماً بأنني سأنّحي نفسي حين يكون الفحم جزءاً من النقاش حول تغيّر المناخ في الأمم المتحدة". وأضافت: "أتفهّم أن هذه قضية تحتاج إلى معالجة، وأن الوقود الأحفوري أدى دوراً في تغيّر المناخ".

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لكن كرافت لم تظهر أي اختلاف أو تباين مع قرار ترامب سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس في شأن المناخ، الذي تدعمه الأمم المتحدة، وقالت: "يجب ألا نكون جزءاً من اتفاق لنكون روّاداً" في هذا المجال.

كما لم تذكر أنها ستمتنع عن المشاركة في محادثات تتناول كل أنواع الوقود الأحفوري الأخرى، مشيرة إلى أنها لا تزال تدرس تفاصيل اتفاق أخلاقيات في هذا الصدد.

وكرافت متزوجة من البليونير جو كرافت الذي يعمل في مجال تعدين الفحم، وشغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى كندا.

وأفاد موقع "بوليتيكو"، استناداً إلى سجّلات وزارة الخارجية، بأن كرافت غابت أكثر من 300 يوم منذ تعيينها سفيرة في أوتاوا، أو أكثر من نصف الوقت منذ تأكيد تعيينها في المنصب.

لكنها أصرّت خلال جلسة تثبيت تعيينها على أنها كانت تعمل بجهد وتتشاور في انتظام مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو حول اتفاق جديد للتجارة الحرة في أميركا الشمالية.