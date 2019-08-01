شكرا لقرائتكم دمشق تتهم إسرائيل بشن اعتداء صاروخي في جنوب سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دمشق - أ ف ب - | منذ ساعة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 17:30

اتهمت دمشق اليوم (الخميس)، إسرائيل، بشن اعتداء صاروخي استهدف محافظة القنيطرة في جنوب سورية، من دون أن يسفر عن إصابات، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).



وأوردت «سانا» في خبر عاجل «اعتداء إسرائيلي بصاروخ على تل بريقة في رسم السد بريف القنيطرة الغربي والأضرار مادية فقط».

ورفضت ناطقة باسم الجيش الاسرائيلي التعليق. وقالت: «لا نعلق على تقارير أجنبية».

Advertisements

ويأتي ذلك بعد أسبوع على اتهام دمشق إسرائيل بشن ضربات استهدفت مناطق في محافظتي القنيطرة ودرعا الجنوبيتين.

وأسفرت الضربات، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل تسعة مقاتلين موالين لقوات النظام هم ثلاثة سوريين وستة ايرانيين.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سورية، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله.