شكرا لقرائتكم مقتل ستة في هجمات لـ«داعش» استهدفت الأمن العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سامراء (العراق) - أ ف ب | منذ ساعة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 17:22

صرح مسؤولون، اليوم (الخميس)، أن هجمات تنظيم «داعش» على قوات الأمن شمال العاصمة العراقية الليلة الماضية أدت إلى مقتل ستة من عناصر تلك القوات.



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وصرح مسؤول أمني طلب عدم الكشف عن هويته، أن ثلاثة رجال شرطة وعنصرين من قوات الحشد الشعبي قتلوا في هجوم على حاجز جنوب مدينة تكريت. وقال ان الهجوم أدى إلى اشتباك مسلح استمر ثلاث ساعات.

وعلى بعد نحو 300 كلم شرقا، في منطقة خانقين، أطلق عناصر التنظيم الارهابي قذائف هاون على حاجز أمني لجهاز الأمن «الاسايش» في اقليم كردستان، وفق مسؤول كردي.

وقتل أحد عناصر الاسايش، في معركة استمرت ساعة قبل أن يفر المهاجمون، وفق القائد المحلي نوشروان احمد.

وأعلن العراق رسميا «النصر» على التنظيم المتشدد أواخر 2017 إلا أن خلايا نائمة تواصل هجماتها في مناطق نائية مستهدفة حواجز وبنى تحتية فضلا عن مسؤولين محليين.