شكرا لقرائتكم اجتماع كويتي - عراقي في عمان بحث ملف المفقودين في حرب الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عمان - أ ف ب - | منذ ساعة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 17:20

عقدت لجان من الصليب الأحمر والكويت والعراق، أمس الأربعاء، اجتماعا في عمان بحث خلاله ملف المفقودين منذ اجتياح العراق الكويت عام 1990.



وعقد الاجتماع في أحد فنادق عمان بحضور الأمين العام لوزارة الخارجية العراقية حازم اليوسفي والمدير العام للجنة الوطنية لشؤون الاسرى والمفقودين الكويتيين ربيع العدساني.

وقال اليوسفي، عقب الاجتماع المغلق، للصحافيين إن «هذا ملف شائك جدا ومنذ 30 عاما ونحن في العراق والكويت الشقيقة نبحث هذا الملف ونحاول ايجاد حلول واقعية له».

وأضاف أنه تم «العثور على رفات نعتقد انه يعود لمفقودين كويتيين في محافظة المثنى في آذار (مارس) المنصرم». ووفق اليوسفي فإن نتائج «الفحوصات الأولية أظهرت تطابق بعض العينات مع قاعدة البيانات الكويتية الخاصة بالأسرى والمفقودين».

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وأشار المسؤول العراقي إلى أن «عملية العثور هذه جاءت بعد 14 سنة من آخر عملية عثور على رفات مفقودين كويتيين».

من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بتصريحات حديثة لمحافظ المثنى (جنوب العراق) بخصوص العثور على مقبرة جماعية جديدة في بادية السماوة يعتقد انها لمفقودين كويتيين، قال اليوسفي إنه «وفق ما أكد المحافظ فإنها معلومات شبه مؤكدة».

وأشار أيضا إلى «قرب تسليم دفعة جديدة من المحفوظات الكويتية محتمل أن تكون بعد عيد الأضحى المبارك تحتوي كتبا كويتية تعود للمكتبة المركزية والجامعات الكويتية».

وأكد تصميم العراق «على انهاء هذه الملفات جميعها، ملف المفقودين والأرشيف والمحفوظات الكويتية وأملاك الكويتيين الموجودة في العراق».

واصدر مجلس الأمن الدولي في 11 حزيران (يونيو)، بمبادرة من الكويت، للمرة الأولى قراراً يتعلق بالمفقودين في النزاعات، يدعو الدول إلى إنشاء مكاتب للمعلومات وإحصاء المعتقلين وأسرى الحرب.