شكرا لقرائتكم توتر على حدود غزة بعد مقتل فلسطيني وجُرح ثلاثة جنود إسرائيليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي، القدس (المحتلة) - «الحياة»، أ ف ب - | منذ ساعة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 17:23

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، أن فلسطينيا عبر حدود قطاع غزة الى اسرائيل ليلا أطلق النار على العسكريين، في حادث أدى الى إصابة ثلاثة منهم بينهم ضابط بجروح ومقتل الفلسطيني.



وخلال هذه الحادثة أطلقت دبابة اسرائيلية النيران على مركز عسكري لحركة «حماس» في غزة، كما أضاف الجيش في بيانه.

وقال الناطق باسم الجيش في بيان إن «الشاب الفلسطيني كان مسلحاً بسلاح كلاشنكوف وقنابل يدوية، وكان يلبس اللباس العسكري، واستخدم قنبلة واحدة على الأقل»، مشيرا الى أن إصابة الضابط متوسطة فيما كانت جراح الجنديين الآخرين طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد وصول تعزيزات إلى المكان لتأمين المناطق المحيطة».

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ووفق موقع «يديعوت أحرونوت» فإن تعليمات صدرت إلى سكان منطقة «أشكول» بالبقاء داخل منازلهم. وقال المحلل العسكري لموقع «والا» العبري إن الجيش أغلق الطرقات المؤدية إلى منطقة الحدث واستنفر الجنود في المستوطنات المحاذية للحدود مع غزة.

وافيد ان مدفعية الجيش الاسرائيلي قصفت فجراً، نقطة تابعة للفصائل الفلسطينية شرق حان يونس، كما تم اطلاق عشرات القنابل الضوئية في المنطقة، وسمع إطلاق نار متقطع.

وذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» أن منفذ العملية هو أحد عناصر «حماس» يدعى هاني أبو صلاح وهو من قوة الضبط الميداني على الحدود.