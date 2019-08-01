الأردن يحبط محاولة تسلل 18 من سورية

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محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ ساعة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 17:25

أحبط الجيش الأردني أمس (الأربعاء)، محاولة تسلل لـ 18 شخصاً حاولوا اجتياز السياج الحدودي من سورية في اتجاه الأراضي الأردنية.



وقال الجيش في بيان نشرته وكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن «قوات حرس الحدود الأردنية في المنطقة العسكرية الشمالية، طبقت قواعد الاشتباك مع متسللين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وفرار البقية إلى داخل العمق السوري»، موضحاً انه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط مليون و 60 الف من حبوب الكبتاغون المخدرة، وقطعة سلاح واحدة من نوع كلاشنكوف، وكمية من الذخيرة.

وقال الجيش في بيان نشرته وكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن «قوات حرس الحدود الأردنية في المنطقة العسكرية الشمالية، طبقت قواعد الاشتباك مع متسللين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وفرار البقية إلى داخل العمق السوري»، موضحاً انه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط مليون و 60 الف من حبوب الكبتاغون المخدرة، وقطعة سلاح واحدة من نوع كلاشنكوف، وكمية من الذخيرة.

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