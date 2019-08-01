شكرا لقرائتكم هولندا تعلّق موقتاً مساهمتها المالية في «أونروا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لاهاي - أ ف ب - | منذ ساعتين في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 17:11

قررت هولندا تعليق مساهمتها السنوية في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) بانتظار توضيحات بشأن اتهامات حول سوء الإدارة وإساءة استخدام السلطة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الهولندية أمس الأربعاء. ويأتي القرار الهولندي غداة قرار مشابه لسويسرا كان أشار إلى تعليق أي «مساهمة إضافية».



ولفت تقرير داخلي للوكالة، تمّ إرساله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، إلى انتهاكات جسيمة للأخلاقيات حصلت على أعلى مستويات الهيكل التنظيمي.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية إنّ هولندا، وهي إحدى أهم المانحين الأوروبيين للوكالة، «أعربت للأمم المتحدة ولاونروا عن قلقها البالغ وطالبت بتوضيحات».

وقررت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون من أجل التنمية سيغريد كاغ «تعليق مساهمة العام الحالي» إلى حين تقديم الأمم المتحدة «جوابا وافيا». وترغب كاغ أيضاًُ بمعرفة التدابير التي تعتزم الأمم المتحدة اتخاذها في ضوء نتائج التحقيق.

Advertisements

وأضافت الوزارة أنّ «هولندا تتمنى حل الوضع سريعاً، إذ تؤدي (الوكالة) مهمة إنسانية عليها الوفاء بها».

وتساعد الوكالة 5,4 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن، لبنان، سورية والأراضي الفلسطينية.

وتبلغ مساهمة هولندا، رابع مانح لأونروا بين الدول الأوروبية، 13 مليون يورو لعام 2019.

ويتضمن تقرير اونروا اتهامات بـ«سلوك جنسي غير لائق ومحاباة، وتمييز وغيرها من ممارسات تجاوز السلطة لمنافع شخصية من أجل قمع خلاف شرعي في الرأي».