شكرا لقرائتكم صواريخ بيونغيانغ لا تلغي مناورات واشنطن وسيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن، سيول - أ ف ب - | منذ ساعتين في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 17:09

أعلن مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن واشنطن تُبقي على خططها لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة مع سيول، على رغم احتجاج بيونغيانغ وإطلاقها صواريخ.



وقال: «لا تعديل أو تغيير في الخطة. هناك أمران علينا فعلهما: منح الديبلوماسيين مساحة كافية لديبلوماسيتهم، والمساعدة في إيجاد بيئة مواتية للمفاوضات عندما تُستأنف». وشدد على ضرورة «الحفاظ على مستوى الاستعداد» لدى القوات الأميركية والكورية الجنوبية.

جاء ذلك بعدما أعلنت سيول أن بيونغيانغ أطلقت الأربعاء صاروخين باليستيين، علماً أن الأخيرة أطلقت قبل أيام صاروخين آخرين قصيري المدى، احتجاجاً على التدريبات العسكرية المرتقبة هذا الشهر.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن الزعيم كيم جونغ أون أشرف الأربعاء على «تجربة منظومة مطوّرة حديثاً لإطلاق الصواريخ الموجهة والمتعددة وذات العيار الثقيل».

وأضافت أنه «أعرب عن رضاه حيال نتائج التجربة»، مبدياً «بالغ تقديره» لموظفي بحوث الدفاع الوطني وصنع الذخائر الذين «صنعوا منظومة صواريخ متعددة رائعة بنمط كوري».

وتابعت الوكالة أن تلك الصواريخ «ستؤدي دوراً رئيساً في العمليات العسكرية البرية»، علماً أن قرارات مجلس الأمن تُحظّر على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية.

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إلى ذلك، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن جندياً كورياً شمالياً فرّ إلى الجنوب، بعدما عبر المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة.

وأشارت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية إلى أن معدات المراقبة على نهر إيمجين جنوب المنطقة المنزوعة السلاح، ضبطت الجندي الفارّ الذي كان رأسه فوق مستوى النهر، فيما كانت أمطار غزيرة تتساقط على القطاع الذي غطاه ضباب كثيف.

وأضافت أنه أوقف «طبقاً للإجراءات» واستُجوب. وعرّفت عنه بأنه «عسكري في الخدمة» وأعرب عن رغبته في الانشقاق.

وأعلنت الشرطة في مدينة باجو، الواقعة على الحدود، العثور الأربعاء على رفات رجل «يُفترض انه عسكري كوري شمالي» قرب نهر إيمجين، ولم تُعرف ظروف وفاته.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، تمكّن جندي شمالي من عبور خط ترسيم الحدود، تحت وابل من الرصاص في قرية بانمونجوم، حيث يتواجه جيشا الكوريتين على بعد أمتار.

وتفيد أرقام رسمية أعدتّها سيول بأن أكثر من 30 ألف كوري شمالي فرّوا إلى الجنوب، منذ نهاية الحرب الكورية (1950- 1953). لكن عمليات الفرار عبر المنطقة المنزوعة السلاح نادرة جداً، لأن الأكثرية تجتاز الحدود مع الصين، قبل الوصول إلى كوريا الجنوبية عبر بلد ثالث.