شكرا لقرائتكم عدن: مقتل وإصابة العشرات في هجومين استهدفا مراكز أمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن - «الحياة» | منذ ساعتين في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 17:03

قتل وأصيب العشرات في هجومين داميين استهدفا قوات الأمن في العاصمة اليمنية الموقتة عدن.



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واستهدف الهجوم الأول الذي نفّذه انتحاري كان يقود سيارة مفخخة مركزا للشرطة في وسط عدن. وقال مصدر أمني إن الهجوم أوقع 20 جريحاً على الأقل، بينهم مدنيون.

وبحسب مسؤولون أمنيون استهدف الهجوم الانتحاري عند مدخل مركز للشرطة في حي الشيخ عثمان عناصر كانوا يتجمّعون لتحية العلم، فيما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود عبر حسابها في «تويتر» أن «عشرات المصابين قد أدخلوا مستشفى عدن الجراحي إثر انفجار في منطقة قريبة».

وأدى الهجوم الثاني الذي تبنّاه الحوثيون، إلى مقتل 17 شرطيا يمنيا على الأقل وجرح العشرات، بحسب ما أعلن مصدر طبي.

وتبنّى الحوثيون الهجوم على ثكنة الجلاء وأعلنوا أنهم استهدفوا عرضا عسكريا للشرطة بواسطة صاروخ بالستي وطائرة مسيّرة.