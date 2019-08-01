شاهد... أمير أردني ينشر صورة بصحبة زوجة حاكم دبي

وعلق الأمير الأردني على الصورة بعبارة "اليوم مع أختي وقرة عيني هيا بنت الحسين".
وقال قاض، أمس الأربعاء، إن محكمة إنجليزية ستعقد جلسة يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، للنظر في قضية طرفاها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته الأميرة الأردنية هيا، بشأن رعاية طفليهما، وفقا لـ "رويترز".
وتزوج الشيخ محمد بن راشد، 70 عاما، بالأميرة هيا، 45، ابنة ملك الأردن الراحل، الحسين بن طلال، والأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عام 2004.
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