موسكو: سوريا تخرج من عزلتها تدريجيا

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© Sputnik . Firas al-Ahmad
وأشارت إلى أن المعرض يلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات إضافية إلى البلاد، مضيفة أن السلطات السورية تواصل برنامجها لإقامة حياة سلمية، على الرغم الصعوبات.
يعد معرض دمشق الدولي من أعرق المعارض في منطقة الشرق الأوسط، ويقام منذ عام 1954، بمشاركة عشرات الدول من مختلف قارات العالم وآلاف الشركات السورية والعالمية.
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