إحباط مخططات إرهابية استهدفت مطار تونس قرطاج ومنشآت حيوية

وقال الفوراتي في تصريح لمراسل راديو "الجوهرة أف أم" في القصرين، "إن المطار من بين أهداف هذه الجماعات وقد تم إحباط محاولاتها في الإبان".

وأضاف أن "مثل هذه الجماعات التخريبية تخطط دائما لاستهداف الوحدات الأمنية والعسكرية والقطاعات الحيوية".

وأشار إلى أن "هذه التهديدات موجودة واليقظة الأمنية بالتنسيق العسكري قائمة خاصة على الحدود".

وكشف وزير الداخلية التونسي عن "سلسلة من الإيقافات إثر عمليتي شارع بورقيبة والقرجاني الإرهابيتين"، مشيرا إلى العملية الاستباقية في المنيهلة.