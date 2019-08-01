الغزواني يؤدي اليمين الدستورية ويتعهد بأن يكون رئيسا لجميع الموريتانيين

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© AP Photo / Lintao Zhang
وأعلن رئيس المجلس الدستوري جالو مامادو باتيا تولي ولد الغزواني رئاسة البلاد، وقلده وسام العلم إيذانا بتنصيبه في منصب الرئيس خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز.
وأكد الرئيس في خطاب تلاه بعيد تنصيبه أنه "سيكون رئيسا لكل الموريتانيين مهما اختلفت انتماءاتهم السياسية أو خياراتهم الانتخابية"، وأضاف "هدفي الأسمى سيكون خدمة جميع الموريتانيين، وتحقيق طموحاتهم، وذلك عبر تطبيق مشروع الدولة والمجتمع الذي تقدم به"، معتبرا أن هذا المشروع سيمكن من العبور بالبلاد إلى وقع أفضل.
وشهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط إجراءات أمنية مشددة وترتيبات لضمان نجاح حفل التنصيب الذي شارك فيه عشرة رؤساء أفارقة إضافة الى عدد من رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية وكبار المسؤولين.
ووصل العاصمة الموريتانية رؤساء كل من السنغال ومالي وساحل العاج وغامبيا والنيجر وغينيا والكونغو وتشاد وغينيا بيساو، إضافة إلى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ورئيس الحكومة الجزائرية نور الدين بدوي، ووزير الخارجية الإسباني جوزيف بوليرل فونتل، ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.
وشهدت موريتانيا، في الـ22 من حزيران/ يونيو الماضي انتخابات رئاسية فاز فيها مرشح السلطة، وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني، بنسبة 52 %.
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