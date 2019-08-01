صور نادرة للأسد مع بندقيته أثناء مشاركته بدورة عسكرية منذ 30 سنة

نشرت صفحة الرئاسة السورية على "فيسبوك" و"تلغرام" صورتين للرئيس السوري بشار الأسد أثناء مشاركته بدورة تأهيل الأطباء العسكريين بمدرسة المشاة في حلب.

ونشرت الصفحة الصور بمناسبة الذكرى الـ 74 لتأسيس الجيش العربي السوري.

وكتبت الصفحة في المنشور مخاطبة الجيش العربي السوري:

"ثقتنا بكم مطلقة، وأنتم أهل الثقة، وحملة الرسالة المؤتمنون على حاضر الوطن ومستقبله، فإليكم ترنو الأبصار وتهفو قلوب ملايين السوريين المتطلعين إلى غد قريب مشرق"

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ووجه الرئيس السوري بشار الأسد، كلمة إلى الجيش السوري بالذكرى الـ74 لتأسيسه، مؤكدا أن "الحرب المفروضة على مدى أكثر من ثماني سنوات" لم تثن القوات المسلحة عن أداء واجباتها تجاه الوطن.

وأكد الأسد، أن القوات المسلحة "لم تدخر الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوطن وأبنائه"، مضيفا أنها سطرت "أروع صور البطولة والفداء في حربها على الإرهاب وتصديها للعدوان"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".